Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini ateşe veren kişi, kapısı kırılarak girilen evinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir binada yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, binanın 4. katında merdivenlerdeki yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
Ekipler, yaptıkları araştırmada, yangını aynı katta oturan S.K'nin çıkarttığını ve ardından kendisini eve kilitlediğini belirledi.
- Güvenlik önlemi alan polislere şişe fırlattı
Ekiplerin çağrılarına rağmen S.K'nin evin kapısını açmaması üzerine, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli S.K. bina önündeki polislere şişe fırlattı.
Bunun üzerine ekipler, sokağın giriş ve çıkışını güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların arından S.K. kapısı kırılarak girilen evde gözaltına alındı.
Adana'da binanın merdivenlerini ateşe veren kişi gözaltına alındı
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