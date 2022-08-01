Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı.
100. Yıl Mahallesi'nde, 10 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İkametin kapısını kırarak içeriye giren ekipler, yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu kurtardı.
Adana'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
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