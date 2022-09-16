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Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

16.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde bitkin halde bulunan yılan kartalı tedavi için koruma altına alındı.

İlçe merkezinde Fatih Uyanık, evinin bahçesinde bitkin halde yılan kartalı buldu.

Karton bir kutuya koyduğu kartalı iş yerine getirerek besleyen Uyanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Görevliler gelerek kartalı teslim aldı.

Yılan kartalının Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'ndaki tedavinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

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