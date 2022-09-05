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Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

05.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dün serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Kılıçlı Mahallesi'nde, dün arkadaşlarıyla serinlemek için girdikleri sulama göletinde yaşamlarını yitiren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile kardeşi Abdurrahman Verde'nin (15) cenazelerinin, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

İki kardeşin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, İdlib kentinde toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Kılıçlı Mahallesi'nde, dün, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama göletine giren Ahmed Verde ve Abdurrahman Verde kardeşler bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, göletten iki kardeşin cansız bedenini çıkarmıştı.

Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

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İkindi
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Akşam
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