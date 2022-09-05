Kılıçlı Mahallesi'nde, dün, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama göletine giren Ahmed Verde ve Abdurrahman Verde kardeşler bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, göletten iki kardeşin cansız bedenini çıkarmıştı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dün serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedilmek üzere Suriye 'ye gönderildi.

Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz