Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yaz aylarında sulama kanallarındaki boğulmaların önüne geçilmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, çocuk ve gençlerin yüzmek için en çok tercih ettiği sulama kanalları çevresinde bekleyerek önlem aldı.
Denetimlere, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Çocuk şubeleri ile Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de destek verdi.
Denetimler sırasında kanalda yüzdüğü belirlenen gençler ekiplerce kıyıya çıkarıldı.
Sulama kanalında yüzen gençlerden Emrah Güneş (17), gazetecilere, yüzmeyi bildiği için sulama kanalını tehlikeli bulmadığını söyledi.
Mehmet Kaya (17) da sulama kanalında yüzmekten korkmadığını dile getirdi.
Polisler ise sulama kanallarının yüzmeyi bilenler için de tehlikeli olduğunu anlatarak, gençlerden belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi.
Ekiplerin denetimleri belirli aralıklarla devam edecek.
Adana'da boğulmalara karşı sulama kanallarında denetim
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz