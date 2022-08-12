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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

12.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kuyucu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 5 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Adana Karaisalı orman yangını

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:34
Akşam
19:42
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Serhad Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
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