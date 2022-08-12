Kuyucu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 5 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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