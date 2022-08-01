Adana'nın Yüreğir ilçesinde, cipin durağa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eyüp A'nın kullandığı 33 TT 747 plakalı cip, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan aracın yol kenarındaki durağa çarpması sonucu sürücü ile dolmuş bekleyen Fadime S, İsmail A. ve Kadir A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Fadime S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana'da cipin durağa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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