Adana'da çöp evde bulunan 5 kedi korumaya alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp biriktirilen evde bulunan 5 kedi belediye ekiplerince barınağa teslim edildi.

Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında Arzu Ö'ye (45) ait daireden kötü koku yayılması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Adrese giden polis ve itfaiye ekipleri, kapısını kırarak içeriye girdikleri dairede çöp yığınları ve bazıları bitkin haldeki 5 kediyle karşılaştı.

Ekipler, Arzu Ö'nün de sabah erken saatlerde evden ayrıldığını belirledi.

Koruyucu kıyafetler giyen belediye ekipleri, dairedeki kedileri alıp barınağa götürdü.

Belediye ekipleri daha sonra dairedeki çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Polis, Arzu Ö'ye ulaşmak için araştırma başlattı.

Bir apartman sakini, gazetecilere, Arzu Ö'nün yalnız yaşadığını belirterek, "Sokaktan hayvanları toplayıp evine götürüyordu. Geçen gün eşim sokaktan bir kedi daha alıp evine götürdüğünü görmüş. Hayvanları evde tutup kendisi dışarıya çıkıyordu. Bir de köpeği vardı. Sabaha kadar hayvanın sesini duyduk. Muhtemelen aç olduğu için köpek huzursuz oluyordu." ifadelerini kullandı.