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Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

13.09.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

  1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival kapsamında açılan sergi Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeşilçam sinema afişleri koleksiyoneri Serdar Kürkbabaoğlu tarafından hazırlanan sergide, Adana'da çekilen 34 filmin afişi yer aldı.

Kürkbabaoğlu, gazetecilere, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında sergi açılışı yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sergide 34 afişin olduğunu belirten Kürkbabaoğlu, "Sergide,1950'den günümüze kadar Adana yöresinde çekilen ünlü filmlerin afişleri bulunuyor. Sergi festival bitinceye kadar açık olacak. Bütün sanatseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı
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