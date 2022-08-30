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Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

30.08.2022 06:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken TEM şubesi operasyon timi, evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Adana DEAŞ operasyon

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Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Salı

İnci Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
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