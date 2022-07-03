YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

03.07.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Fevzi Alagöz idaresindeki 07 GYE 62 plakalı otomobil, Yeşil Bulvar üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Cumali Alagöz, Mehmet Alagöz ile Mehmet Nergiz sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana dere yaralı

Adana Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:17
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Yüksekdağ Eczanesi
Seyhan
Yenipınar Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.