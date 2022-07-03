Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Fevzi Alagöz idaresindeki 07 GYE 62 plakalı otomobil, Yeşil Bulvar üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere yatağına düştü.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Cumali Alagöz, Mehmet Alagöz ile Mehmet Nergiz sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adana'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz