Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, 2 oğlu yaralandı.
Adem Toklu idaresindeki 01 TZ 745 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Yaşar Baydoğan Bulvarı ile Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat halindeki binanın bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Adem Toklu ile oğulları Yasin ve Etem Toklu çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Adem Toklu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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