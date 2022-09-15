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Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

15.09.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, 2 oğlu yaralandı.

Adem Toklu idaresindeki 01 TZ 745 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Yaşar Baydoğan Bulvarı ile Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat halindeki binanın bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Adem Toklu ile oğulları Yasin ve Etem Toklu çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Adem Toklu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Adana

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Adana Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Cuma

Serhad Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
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