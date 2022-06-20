Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlıları, silahlı saldırıda yaralanan kadının yakınları çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürüldüğü silahlı saldırıda, yaralı kurtulan kadının aile bireylerinin de arasında olduğu 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Haziran'da Yenibey Mahallesi'nde Yusuf Gença'nın (29) evinde tabancayla vurularak öldürüldüğü, kız arkadaşı Hilal Ş'nin (28) yaralandığı saldırının firari zanlılarını yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren biri çarşaflı iki kişinin otomobile binerek bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Plakadan yola çıkan ekipler, aracın yaralı Hilal Ş'nin amcası Musa Ş'nin (50) oğlu Onur C.Ş'ye (25) ait olduğunu ve olay günü amcasının aracı kullandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler Hilal Ş'nin ailesini yakın takibe aldı.

- Yaralı kadının ailesinin saldırıyı planladığı iddiası

Hilal Ş'nin babası Hacı (56), amcası Musa ve ağabeyi Şahan Ş'nin (29) olaydan önce evlerinin önünde bir araya gelip Hilal Ş'nin boşandığı eşi Abidin U'yu (27) telefonla arayıp eski karısını ve birlikte yaşadığı Yusuf Gença'ya yönelik saldırı düzenlemesi konusunda azmettirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca, kadının ailesinin, Şahan Ş'nin arkadaşı A.D'nin (17) de saldırıda Abidin U'ya eşlik etmesini istediği iddia edildi.

Yapılan planın ardından Musa Ş'nin oğluna ait araçla Abidin U. ve A.D. ile ablasının kızı Meltem (35) ve eşi Mehmet Sait S'yi (35) olay yerinin yakınına götürdüğü, Meltem S. ve kocasının çevrede gözcülük yaptığı, Abidin U'nun çarşaf giyip, A.D'nin de şapka ve tıbbi maske takarak adrese gittiği, zili çalmalarının ardından kendilerine kapıyı açan Yusuf Gença ve yanındaki Hilal Ş'ye ateş edip aynı araçla kaçtıkları belirlendi.

Saldırı sırasında A.D'nin silahının tutukluk yaptığı, bunun üzerine Abidin U'nun ateş ettiği öne sürüldü.

Bu arada, ayrıldığı eşinden iki çocuğu bulunduğu öğrenilen Hilal Ş'nin ailesinin, Yusuf Gença ile nikahsız yaşamasına karşı çıktığı, evlenmeleri ya da ayrılmaları yönünde kendileriyle daha önce tartıştıkları iddia edildi.

- Şüpheliler operasyonla yakalandı

Ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda cinayet zanlıları Abidin U. ve A.D. ile aracın sahibi Onur Can Ş, olay yeri çevresinde gözcülük yaptıkları öne sürülen Meltem ve eşi Mehmet Sait S. ile saldırıyı azmettirdiği iddia edilen yaralı kadının babası Hacı, annesi Elife (49) ağabeyi Şahan ve kardeşi Ali Ş'yi (19) adreslerine düzenledikleri operasyonlarla yakaladı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca ile zanlılardan Abidin U'nun tanınmamak için giydiği çarşaf da aramalarda ele geçirildi.

Katil zanlılarını araçla olay yerine getirdiği öne sürülen Musa Ş. ise adresinde bulunamadı.

Cinayet zanlılarından Abidin U, eski kayınbabasının kendisini azmettirdiğini ancak olay yerine birlikte gittiği A.D'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. A.D de suçlamayı kabul etmeyerek Abidin U'nun silahla ateş açtığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından "töre saiki" ile olayı planladıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.D, Abidin U. ve Hacı Ş. ile oğlu Şahan Ş. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı kadının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinin yakınındaki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, biri çarşaflı, diğeri şapkalı iki kişi, saldırının gerçekleştirildiği evin bulunduğu sokakta yan yana yürüyor.

Görüntüdeki çarşaflı kişinin kadının eski kocası Abidin U, diğerinin de 17 yaşındaki A.D. olduğu iddia edildi.

- Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde 9 Haziran'da Yusuf Gença ve Hilal Ş'nin beraber yaşadığı evden silah seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine giden ekipler, Yusuf Gença'yı ölü, Hilal Ş'yi de yaralı halde bulmuştu.

Polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen biri çarşaflı iki şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.