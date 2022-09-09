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Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

09.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da Türk Kızılay ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) arasında basın mensuplarına yönelik ilk yardım eğitimi için protokol imzalandı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ndeki düzenlenen protokolün imza töreninde, başta 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver olmak üzere hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına rahmet diledi.

Gazetecilerin görevleri gereği olaylara ilk giden insanlar olduğunu anlatan Saygılı, "Bu protokolden sonra sertifikalı bir temel ilk yardım eğitimi vereceğiz. Türkiye'nin her yerinde aynı eğitimi basın mensuplarıyla yapacağız. Umuyorum ki medya mensuplarından ilk yardım kahramanları, hayat kurtaranlar çıkar." diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TGF Başkan Vekili Cafer Esendemir de Dünya İlk Yardım Günü kapsamında protokolü imzaladıklarını söyledi.

Esendemir, protokolle Türkiye'de 22 yerde bulunan ilk yardım merkezlerinde gazetecilere kurs verileceğini belirtti.

Protokolün imzalanmasının ardından senaryo gereği bir trafik kazası sonrası yapılması gerekenler canlandırıldı.

Törene, TGF Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe ve gazeteciler katıldı.

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Adana'da gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

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