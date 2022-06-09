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Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

09.06.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafo merkezinde akıma kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezinde patlama yaşanması üzerine, vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yerde cansız yatan birinin olduğunu tespit etti.

Akıma kapılarak öldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

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