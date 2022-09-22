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Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

22.09.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da 2 bin 200 polisin katılımıyla helikopter ve dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 17 bin 528 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde, 11 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 97 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 1 kesici aletin yanı sıra 2 kilo 167 gram esrar, 255 gram sentetik uyuşturucu, 33 bin 728 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 5 bin 740 araç kontrol edildi, çalıntı 5 motosiklete el konuldu, 97 araca 237 bin 576 lira para cezası yazıldı, 18 araç trafikten men edildi.

Toplam 154 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 17 iş yerine idari işlem yapıldı, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapmaktan 18 kişiye 4 bin 986 lira idari para cezası uygulandı ve yaşı küçük 6 kişiye adli işlem yapıldı.

- Emniyet Müdürü İnci, uygulama noktasını ziyaret etti

Emniyet Müdürü Doğan İnci, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde kurulan uygulama noktasını ziyaret ederek, polislerle görüştü. Noktada denetim yapılan vatandaşlar ve çevredeki çocuklar ile sohbet eden İnci, çocuklara hediyeler verdi.

İnci, gazetecilere, sabahın erken saatlerinden itibaren şehirde 5 bölgede 50 noktada uygulama yaptıklarını söyledi.

Adana'nın huzurunun devamı için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İnci, "Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun. Sürekli yapmamızı istiyorlar. Bizler de aynı şekilde yapıyoruz. Şehrin huzuru bizim için çok önemli. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çocuklarım güvenli caddelerde, sokaklarda gezmeleri için bu uygulamaları yıl içinde tekrar tekrar yapacağız." dedi.

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı

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