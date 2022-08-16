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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

16.08.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2776 sokakta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Yusuf G. ve Ramazan S. ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yusuf G. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana Yüreğir silahlı kavga yaralı

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Sabah
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İkindi
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Çarşamba

Taşkın Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
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