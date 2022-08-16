Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2776 sokakta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan Yusuf G. ve Ramazan S. ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Yusuf G. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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