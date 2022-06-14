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Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

14.06.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da aynı yönde ilerleyen iki otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 68 ER 242 plakalı otomobil ile 01 LY 170 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Adana Büyük Şehir Belediyesi CANKUR ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Adana

Adana Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

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İkindi
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Adana Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

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Seyhan
Çınar Eczanesi
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