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Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

08.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hasan Arık (50) idaresindeki 01 ECN 66 plakalı tır, Güvenç Mahallesi'nde, Bahtiyar Gökçen'in (31) kullandığı 01 AP 286 plakalı tır ile çarpıştı.

Tırlar, daha sonra Mustafa Aydın yönetimindeki 01 ZS 444 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa ve yanındaki Hatice Aydın olay yeri, tır sürücüsü Hasan Arık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan tır sürücüsü Bahtiyar Gökçen ile hafif ticari araçtaki İbrahim Halil (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Adana'da iki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

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Adana Karaisalı Hafif ticari araç kamyon ölü yaralı

Adana Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cumartesi

Aslı Eczanesi
Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Sena Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
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