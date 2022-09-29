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Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

29.09.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından hak ve sorumluluklar konusunda bilinçlenme amacıyla "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Yüreğir Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, ayrımcılıkla ilgili çok sayıda konunun hukukta suç kapsamına girdiğini söyledi.

Bu konuda insanları rahatsız eden, eşit olmayan, birini diğerinden sürekli farklı tutan uygulamalar, tutum ve davranışların olduğunu belirten Elban, "Bunların bilimsel olarak tespiti ve raporlanması, suç ve suça dayanak teşkil edecek hususlarda yargının önüne gidebilmesi için bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu mekanizma da İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak ülkemizde kuruldu. Kurulduğu günden bu yana çok önemli görevler yapıyor." diye konuştu.

- "Ayrımcılığın giderilmesi devletin bir görevidir"

TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç da kurumun insan onurunu korumayı ve yüceltmeyi amaçladığını dile getirdi.

Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda ortak çalıştığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"İnsani değerleri korumak çok önemli. İnsan hakları konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, koruma güvence mekanizmalarının artırılması noktasında insan haklarına dahil edilebilecek, o çerçevede değerlendirilebilecek hak ihlallerini gündemimize alıyoruz. Buna ilişkin, hak bilincinin artırılması, kamu ve toplumsal farkındalığın oluşturulması noktasında gayret gösteriyoruz. Ayrımcılığın giderilmesi, eşitlik ilkesinin tesis edilmesi ve bu eşitliğin hem insan hakları hukuk düzeni tarafından hem de kamu düzeni tarafından korunması devletin bir görevidir. Biz de bu görevi tahkim etmek adına kurum olarak buna destek oluyoruz."

Kılıç ve kurul üyeleri, konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Adana'da "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

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