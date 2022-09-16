Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tırın alt geçitte sıkışması nedeniyle ulaşım aksadı.
Mustafa K'nin kullandığı, iş makinesi ve konteyner yüklü 68 ABA 906 plakalı çekici ile 42 AHV 873 plakalı dorse, Kozan yolunda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoban alt geçidine sıkıştı.
Kazada tırda yüklü bulunan iş makinesi yola düştü.
Tır ve iş makinesi, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulundukları yerden alınarak yol trafiğe açıldı.
Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz