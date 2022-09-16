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Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

16.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tırın alt geçitte sıkışması nedeniyle ulaşım aksadı.

Mustafa K'nin kullandığı, iş makinesi ve konteyner yüklü 68 ABA 906 plakalı çekici ile 42 AHV 873 plakalı dorse, Kozan yolunda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoban alt geçidine sıkıştı.

Kazada tırda yüklü bulunan iş makinesi yola düştü.

Tır ve iş makinesi, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulundukları yerden alınarak yol trafiğe açıldı.

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Tır

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