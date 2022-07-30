Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, trafoda sıkışınca polislerce yakalandı.
Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde trafoya şüpheli kişinin girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerine sevk edilen ekipler, bir kişiyi trafoda sıkışmış halde buldu ancak elektrik akımına kapılan M.T'ye müdahale etmek için enerjinin kesilmesi beklendi.
TEDAŞ ekipleri tarafından elektrik akımı kesildikten sonra M.T. trafodan çıkartıldı.
Trafoya kablo çalmak amacıyla girdiği öne sürülen M.T, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı
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