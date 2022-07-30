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Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

30.07.2022 03:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, trafoda sıkışınca polislerce yakalandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde trafoya şüpheli kişinin girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, bir kişiyi trafoda sıkışmış halde buldu ancak elektrik akımına kapılan M.T'ye müdahale etmek için enerjinin kesilmesi beklendi.

TEDAŞ ekipleri tarafından elektrik akımı kesildikten sonra M.T. trafodan çıkartıldı.

Trafoya kablo çalmak amacıyla girdiği öne sürülen M.T, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı

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Adana kablo

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Seyhan
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Seyhan
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