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Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

05.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 12 bin 310 paket sigara, 210 şişe içki, 56 cep telefonu ve 50 şarj aleti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğunu belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 12 bin 310 paket sigara, 210 şişe içki, 56 cep telefonu ve 50 şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 12 bin 310 paket sigara ve 210 şişe içki ele geçirildi

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Adana Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
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Sabah
06:05
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:27

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Saygın Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Çakmak Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
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