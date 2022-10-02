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Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

02.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda ruhsatsız 12 tabanca ve 15 şarjör ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükdikili Mahallesi'ndeki işletmede kaçak silah imalatı yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheliler, tabancalardan bazılarını iş yerinin penceresinden bahçeye attı.

İşletme ve bahçesindeki incelemede ruhsatsız 12 tabanca, 15 şarjör, 6 namlu ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Polis, şüpheliler İ.H.K. ve K.Y'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

- Operasyonda ruhsatsız 12 tabanca ve 15 şarjör ele geçirildi

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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