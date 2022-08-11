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Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

11.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Feke-Kozan kara yolu Zeytinli Mezar mevkisinde Ercan Kızılelma (51) yönetimindeki 01 RZ 164 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 01 AAU 272 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücü Kızılelma ile aynı araçtaki Raziye Cingöz (59), Abidin İlhan (54) ve Yeter İlhan (91) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan ve Feke devlet hastanelerine kaldırıldı.

Feke Devlet Hastanesindeki yaralılardan Abidin İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Yeter İlhan da Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Kozan

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Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Omerya Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
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Can Eczanesi
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