Adana'da kamyonun seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Bayram Acar idaresindeki 01 ALB 958 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu şehir hastanesi çıkışı yakınlarında aynı yönde seyreden Fehmi Soylu idaresindeki 07 APB 506 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Adana'da kamyonun tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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