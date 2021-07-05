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Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

05.07.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kaza yaptıkları otomobilde sıkışan hamile kadınla kocası itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Savaş Akkaş'ın kullandığı 01 AHS 162 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile olduğu belirtilen eşi Fatma Nur Akkaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

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