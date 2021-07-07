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Adana'da kendini odaya kilitleyen bıçaklı kişiyi polis ikna etti

07.07.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kendini odaya kilitleyen bıçaklı kişiyi polis ikna etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eline bıçak alarak kendini evinin odasına kilitleyen kişi, ekiplerce ikna edildi.

Pınar Mahallesi'nde ikamet eden M.S, (26), iddiaya göre annesiyle tartıştıktan sonra eline bıçak alarak kendini odaya kilitledi.

Bu sırada annesi durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini odaya kilitleyen M.S, ekiplerin dışarı çıkması yönündeki uyarılarına karşılık vermedi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan M.S, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Adana'da kendini odaya kilitleyen bıçaklı kişiyi polis ikna etti

Adana'da kendini odaya kilitleyen bıçaklı kişiyi polis ikna etti

Adana'da kendini odaya kilitleyen bıçaklı kişiyi polis ikna etti

Adana'da kendini odaya kilitleyen bıçaklı kişiyi polis ikna etti
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polis Adana

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