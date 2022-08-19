Adana'da organize edilen 537. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 26-28 Ağustos'ta Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak.
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, organizasyonun Türkiye'nin en eski güreşlerinden biri olduğunu söyledi.
Güreşlerin, Cumhur İttifakı belediyelerinin katkılarıyla düzenleneceğini belirten Aslan, "Bu yıl 800 civarı güreşçi bekleniyor. En az 35 başpehlivan da katılacak. Bunlar milli güreşçilerimiz. Güreşimiz minikler, yıldızlar ve büyükler olarak 3 kategoride olacak. Başpehlivanlık ödülümüz 17 bin lira, toplam ödülümüz 107 bin lira olacak. İnşallah güzel bir organizasyon olur." dedi.
Aslan, etkinlik kapsamında konserlerin düzenleneceğini de sözlerine ekledi.
Adana'da Kızıldağ Karakucak Güreşleri 26-28 Ağustos'ta düzenlenecek
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