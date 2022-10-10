İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Ekim'de, Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, Adana ve Samsun başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun emniyet müdürlüklerinin eş zamanlı "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiğini söylemişti. Bakan Soylu, operasyon kapsamında Adana'da 211 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Adana ve Samsun başsavcılıkları koordinasyonunda, 4 Ekim'de, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun emniyet müdürlüklerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği "Kökünü Kurutma Operasyonu" operasyonunda Adana'da gözaltına alınan 211 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 132 şüpheli tutuklandı

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