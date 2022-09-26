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Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

26.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evin bahçesindeki motosikleti çaldıkları güvenlik kamerası kaydından belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde, evinin bahçesine bıraktığı motosikletinin çalındığını fark eden Yunus Tömen durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin E.N. (19), A.E.B. (17) ve H.İ.B. (23) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin Çamlıbel Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, E.N. ile A.E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, firari H.İ.B'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Bulunan motosikletini teslim almak üzere emniyete giden Tömen, gazetecilere, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye ve polislere teşekkür ederek, "Teşkilattaki arkadaşlarımıza şiir yazıp armağan ettim. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Motosikletimin bulunmasından ziyade hırsızların yakalanmasına sevindim." dedi.

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

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Adana hırsızlık motosiklet şiir

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