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Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

08.08.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Abike idaresindeki 01 VY 025 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda, sinyalizasyonda bekleyen M.T'nin kullandığı 33 AJV 647 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Abike, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar Kuzey, Bilge, Toprak ve Recep Abike'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

Adana Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:42
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Baraj Eczanesi
Seyhan
Tufan Güvel Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
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