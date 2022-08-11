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Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

11.08.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da Türk Kızılay tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen sergide, özel gereksinimli bireylerin yaptıkları tablo ve el işleri ziyaretçilerle buluştu.

Türk Kızılay Çukurova Şubesi tarafından Çukurova Gönüllü Merkezi'nde, "Engelsiz eller, mutlu patiler" sergisi açıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, gazetecilere, Türkiye'nin her tarafında dezavantajlı bireyler ile sokak hayvanlarının canlarına dokunma adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentteki özel gereksinimli bireylere yönelik, Türk Kızılay gönüllüleri ile Çukurova Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde el işlerini ortaya çıkaracak eğitim verildiğini ifade eden Saygılı, eğitimde yapılan tablo ve el işi ürünlerin satışa çıktığı sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Saygılı, buradan elde edilecek gelirin sokak hayvanlarına mama ve su olarak döneceğini anlatarak, "Bu önemli bir farkındalık. Özel gereksinimli yavrularımızın yaptıkları, emeklerini verdikleri bu güzel eserlerden bağışçılarımızın vasıtasıyla gelecek gelirle patilerin hayatına dokunmuş olacağız." dedi.

Sergi yarın sona erecek.

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

Adana'da özel gereksinimli bireylerin yaptıkları el işleri sergilendi

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