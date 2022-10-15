Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeyken üzerine ağaç devrilen iki araçta hasar oluştu.
Sağanağın etkili olduğu kentte, Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir ağaç devrildi.
Devrilen ağacın üzerine düştüğü park halindeki otomobil ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi
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