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Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

15.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeyken üzerine ağaç devrilen iki araçta hasar oluştu.

Sağanağın etkili olduğu kentte, Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir ağaç devrildi.

Devrilen ağacın üzerine düştüğü park halindeki otomobil ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

Adana'da park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi

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