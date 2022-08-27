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Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

27.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 3 polisin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos'ta Narlıca Mahallesi Mehmet Özel Caddesi'ndeki uyuşturucu denetimi sırasında 3 polis memurunun tüfekle yaralanmasıyla ilgili kimlikleri belirlenen zanlılar T.G (22), M.K (27). ve K.Y. (18) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Ağustos'taki denetimde hakkında yakalama kararı bulunan T.G'yi gözaltına almak istemiş, polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralanmıştı.

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

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Yaralama Adana Seyhan uyuşturucu

Adana Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cumartesi

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