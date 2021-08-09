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Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

09.08.2021 05:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ikazına rağmen kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde, ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki kişinin sokakta dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine terörle mücadele şubesi ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan özel harekat polisleri ellerinde uzun namlulu silah olan iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan iki kişiyi kovalayan ekipler, şüphelilerden birini iki katlı bir evin damında yakaladı, diğeri ise kaçtı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğini evin damında buldu.

Gözaltına alınan şüpheli M.S. polis merkezine götürüldü.

Polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı
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Şüpheli Adana

Adana Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Pınar Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
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