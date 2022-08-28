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Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

28.08.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da gözaltına alınmak istenirken polisten kaçan ve kendisini bir eve kilitleyerek buradaki çocuğu rehin alan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi 18001 sokakta polisin bir olayla ilgili gözaltına almak istediği K.O, kaçarak 4 katlı bir eve saklandı.

Kapıyı kilitleyen K.O, burada oyun oynayan 14 yaşındaki bir çocuğu da rehin aldı.

Elinde tabanca olduğu ileri sürülen şüpheliyi yakalamak için olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, bir saat süren çabalar sonucu şüpheliyi teslim olmaya ikna ederek gözaltına aldı.

K.O, polis merkezine götürüldü.

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

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polis Adana Seyhan

Adana Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazar

Yaren Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
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