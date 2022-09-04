Kılıçlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine yüzmek için giren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

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