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Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

04.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren iki kardeş hayatını kaybetti.

Kılıçlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine yüzmek için giren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde iki kardeşin cesedini buldu.

Olay yerine gelen çocukların ailesi gözyaşı döktü.

Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

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Adana Sarıçam boğulma

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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Su Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
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