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Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

19.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren bir kişi akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.

Suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Cankur ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıyıdan yapılan aramalarda kayıp kişiye ulaşılamadı. Bunun üzerine dalgıç polisler su altında arama çalışması başlattı.

Kaybolan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan Sercan Aktaş, gazetecilere, bir kişinin suda batıp çıktığını görmesi üzerine yanındaki kişilerle kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Bu kişinin ilk başta yüzdüğünü düşündük, boğulmak üzere olduğunu anlayınca kurtarmaya çalıştık. Daha sonra suda kaybolması üzerine olayı polise bildirdik." dedi.

Ekiplerin, kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

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