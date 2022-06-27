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Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

27.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 109 sikke ve 51 obje ile kaçak 8 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adres ve araçlarda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 109 sikke ve 51 obje ile kaçak 8 bin 600 litre akaryakıt, 94 elektronik sigara ve 75 elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Polis, adres ve araçlardaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

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