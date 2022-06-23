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Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

23.06.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da, trafik uygulamasında durdurulan ve kendisine ceza yazılacağını anlayınca polisi taşla yaralayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda denetim yapan trafik ekipleri, A.D. idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Kendisine ceza yazılacağı sırada sürücü motosikletiyle kaçmaya çalıştı.

Engellenmesi üzerine yerden aldığı taşla bir polis memurunu kolundan yaralayıp kaçan A.D, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Koluna taş isabet etmesi sonucu hafif yaralanan polis memuru, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

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