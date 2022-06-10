Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezinde dün gece patlama yaşanması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirmişti. Olay yerine sevk edilen ekipler, yerde cansız yatan birinin olduğunu tespit etmiş, akıma kapılarak öldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi

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