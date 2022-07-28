Kolilerde, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen 28 bin uyuşturucu etkili hap bulundu. Ekipler, zanlının ikametinde de uyuşturucu etkili 31 bin 287 hap daha ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu etkili 59 bin 287 hap ele geçirildi

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