Adana'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Bu sırada ikinci katın balkonuna çıkan şüpheli D.T. (24), ekiplere "Ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim. 155'i arayacağım." diyerek polisleri oyalamaya çalıştı.

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