Operasyonda, 169,63 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 44,61 gram sentetik uyuşturucu, 44 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 5 av tüfeği ile 31 mermi ele geçirildi, M.D'nin de arasında olduğu şüphelilerden 18'i yakalandı.

Bu kapsamda, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve köpekle korunan merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Ekipler, kapının açılmasıyla karşılarına çıkan şüpheli M.D'yi (54) gözaltına aldı. Ekipler, evin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleri buldu.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz