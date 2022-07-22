YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

22.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 28 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından zanlılara ait 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve köpekle korunan merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Ekipler, kapının açılmasıyla karşılarına çıkan şüpheli M.D'yi (54) gözaltına aldı. Ekipler, evin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleri buldu.

Operasyonda, 169,63 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 44,61 gram sentetik uyuşturucu, 44 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 5 av tüfeği ile 31 mermi ele geçirildi, M.D'nin de arasında olduğu şüphelilerden 18'i yakalandı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Adana operasyon

Adana Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:30
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:01
Yatsı
21:32

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Baraj Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Şakirpaşa Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.