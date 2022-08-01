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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

01.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir, Sarıçam ve Saimbeyli ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kimliği belirlenen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Adana hint keneviri uyuşturucu hap zanlı

Adana Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:37
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:54
Yatsı
21:22

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
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