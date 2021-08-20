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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

20.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis, ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 1216 gram esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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