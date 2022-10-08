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Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

08.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinden bisiklet, cep telefonu, piknik tüpü ve inşaat malzemesi çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olaylara karıştıklarını belirlediği 6 zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmandan ayakkabı çaldıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Derya D. ve Emrah Y. de diğer 6 zanlıyla birlikte işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 1'i kadın 8 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, bir apartmandan piknik tüpü, başka bir apartmandan da bisikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndek i2 apartmanda yaşayan bazı vatandaşlar, ayakkabılarının çalınması üzerine durumu polise bildirmişti. Olayların zanlıları Derya D. ve Emrah Y. dün merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Şüpheli kadının bir çift ayakkabıyı tişörtünün altına gizlemeye çalışması, daha sonra şüphelilerin başka bir binadan ellerinde poşetlerle ayrılması da güvenlik kamerasına yansımıştı.

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cumartesi

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Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
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