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Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

16.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fizik tedavi süreci devam eden Samet Erkuş: - "Her şeyimi atlara adamıştım. İşime çok düşkündüm ama şimdi sporu bıraktım. Üzüldüm, keşke yine yapabilsem"

Adana'da geçen yıl yarış sırasında attan düşerek yaralanan ve uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan jokey Samet Erkuş, mesleğini yapamasa da at sahibi olarak camia içinde yer alıyor.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 18 Nisan 2021'de Adana Yeşiloba Hipodromu yarışlarında günün 5. koşusunda 1200 metre çim pistteki yarışın başlamasından kısa süre sonra "Luminary" isimli attan düşen jokey 32 yaşındaki Samet Erkuş yaralandı.

Kafatasında kırık tespit edilen Erkuş, 41 gün hastanede yoğun bakımda tedavi gördü. Yoğun bakım sonrası normal servise alınan Erkuş, yaklaşık 4 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi.

Fizik tedavi süreci devam eden Erkuş, doktorların önerisiyle 2010 yılında başladığı jokeylik kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Jokey olarak mesleğini yapamasa da ortağıyla sahibi olduğu "Çilkeleş" atıyla camia içinde yer alan Erkuş, yanında mihmandarla gerek kendi atı gerekse akrabalarının atlarına kısa süreli binişler yapıyor.

Erkuş, AA muhabirine, kazadan sonra doktorların kendisine artık profesyonel olarak at binemeyeceğini bildirdiklerini söyledi.

Kendisinin ilk önce buna inanamadığını başka doktorlara da başvurduğunu anlatan Erkuş, aldığı olumsuz yanıt karşısında çok sevdiği mesleğini bırakmak zorunda kaldığını belirtti.

Uzun yıllardır jokeylik yaptığını aktaran Erkuş, "Atları çok seviyordum. Jokeylik yaparken kendi evimde değil, ahırda kalıyordum. At sahibi oldum. Her şeyimi atlara adamıştım. İşime çok düşkündüm ama şimdi sporu bıraktım. Üzüldüm. Keşke yine yapabilsem. Olamıyor." dedi.

Yaşadığı üzücü olaya rağmen atçılıktan kopmadığını ifade eden Erkuş, yanında bir mihmandarla atlara kısa süreli binişler yaptığını söyledi.

Erkuş, camia içinde olduğu için sık sık hipodroma gelip yarışları ve eski meslektaşlarını izlediğini kaydetti.

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

- Fizik tedavi süreci devam eden Samet Erkuş: - "Her şeyimi atlara adamıştım. İşime çok düşkündüm ama şimdi sporu bıraktım. Üzüldüm, keşke yine yapabilsem"

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey, mesleğini bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor

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