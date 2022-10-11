Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ve savaşın başlamasıyla kente gelen Ukraynalılar, Atatürk Parkı'nda toplanarak saldırıları protesto etti.

Slogan atan gruptaki bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunu tüm ülkelerin anlamasını ve kabul etmesini istediklerini söyleyen Tarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepkilerini dile getirdi.

Tarı, "Lütfen bize destek çıkın. Bugün bizim evimize geliyor, çocuklarımızı öldürüyor, bombalıyor. Dün yüzden fazla roket atıldı Ukrayna vatandaşlarına, çok kaybımız var. Lütfen herkes ayağa kalksın, Putin'e müdahale etmelerini rica ediyoruz. Bugün bizim evimize geldi, yarın sizin evinize gelecek. Kimse bunu düşünemiyor mu?" ifadesini kullandı.

Grup slogan attıktan sonra dağıldı.